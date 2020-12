Por fin Nicki Minaj da detalles del ‘misterioso’ nacimiento de su hijo

La rapera Nicki Minaj se ha retirado casi por completo de la vida pública desde que dio la bienvenida a su primer hijo con su marido Kenneth Petty el pasado mes de septiembre, aunque sí que ha seguido manteniéndose bastante activa en las redes sociales para compartir de vez en cuando actualizaciones sobre su vida privada con todos sus fans.

Este miércoles la estrella de la música ha dado detalles sobre las circunstancias que rodearon la llegada al mundo de su bebé a través de Twitter durante una de esas sesiones en las que se anima a responder a las preguntas de sus seguidores. Nicki ha desvelado, por ejemplo, que rompió aguas justo después de salir de la ducha mientras su marido intentaba darle un masaje en la espalda.

“En cuanto me senté a su lado en la cama, noté que empezaba a salir líquido. Es extraño, pero mantuve la calma y dije en voz baja: ‘Dios mío, creo que me voy a poner de parto'”, ha recordado Nicki, que insiste en que Kenneth se puso mucho más nervioso que ella.

Yes. I was butt naked. Just got out the shower & I asked him to rub my back. As soon as I started scooting over to him in the bed I just felt the water start coming out. I was weirdly calm & I quietly said “omg, I’m about to be in labor” He was very scared & I was laughing @ him. https://t.co/2FGBnQOp3T

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) December 30, 2020