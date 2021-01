Nueve monjas murieron de coronavirus en un convento de Nueva York

Nueve monjas en un convento del norte del estado Nueva York murieron por causas relacionadas con COVID-19 en poco más de un mes.

Las religiosas vivían en el convento “Sisters of St. Joseph of Carondelet” en Latham, informó Albany Times Union.

“Cuatro de las muertes asociadas con la congregación habían sido reportadas anteriormente por los hospitales a principios de este mes. Los otros cinco no fueron reportados por la instalación al Departamento de Salud del Condado Albany”, dijo la comisionada Elizabeth Whalen.

El convento es el hogar de aproximadamente 140 monjas. El pasado 11 de diciembre la congregación informó que 22 hermanas religiosas habían dado positivo por el coronavirus, según un memorando obtenido NBC News.

Una situación similar se reportó en diciembre en un convento de Wisconsin, donde ocho monjas ancianas murieron de complicaciones de COVID-19 en la misma semana; cuatro de ellas el mismo día.

Ayer EE.UU. cruzó la barrera de los 20 millones de contagios en la pandemia, lo que representa 24% de los casos a nivel mundial. Hasta ahora es el país con más decesos: 356,445; la mayoría en Nueva York (38,145).

