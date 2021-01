Carolina Sandoval aclara su situación actual con “Suelta la Sopa”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Quien hasta hace poco fuese la conductora del programa de farándula “Suelta la Sopa”, dio una entrevista para al programa“Chisme En Vivo”, en el cual dijo que reeditó su libro “Dime qué posteas y te diré quién eres”. “Ahora el libro está escrito en pasado, pues muchas de esas cosas ya pasaron y así es como debe ir”.

Javier Ceriani, conductor del show, le preguntó sobre los inconvenientes que tuvo con las publicaciones que hacía en sus redes sociales estando en el show de Telemundo. “La Venenosa” dijo que siempre tuvo problemas por eso y que, en su misma condición de mujer fuerte y valiente, se mantuvo siempre de pie ante los ejecutivos no sólo de ése sino de todos los programas en los que ha trabajado.

El mismo conductor le preguntó que cuál es su situación con el show “Suelta la Sopa” y si estos aún le siguen pagando a pesar de no trabajar más ahí. La venezolana dijo que el día que hizo el “En Vivo”, por el cual supuestamente fue despedida, Carlos Mesber, su ex jefe, llamó a su esposo y le dijo que no podía “Meter las manos por ella”. Agregó también, que la directiva del show esperaba que ella, durante ese fin de semana, pidiera unas disculpas públicas, cosa que no hizo.

Elisa Beristain le preguntó muy directamente por si aceptó o no los 60 mil dólares que supuestamente le habrían ofrecido para que se quedara callada. Carolina aclaró que ella “no ha dicho que no ha aceptado el dinero sino que ellos todavía no han tenido plata para pagarle”. Agregó también: “Yo estoy en nómina todavía -supuestamente- y me quieren seguir depositando, cosa que no he necesitado, ni ha pasado. Mi abogado se estará encargando y entendiéndose con ellos porque para mí, yo ando en otra cosa…”

Aquí les dejamos la entrevista completa que le realizara “Chisme en Vivo” a Carolina Sandoval.

