Esto fue lo que ayudó a Adamari López a dormir mejor

A principios del 2020, Oprah Winfrey eligió a la conductora de “Un Nuevo Día”, Adamari López, como embajadora latina para el programa Weight Watchers, que busca mejorar la calidad de las mujeres no sólo a nivel físico y profesional, sino a nivel emocional.

Por eso, “La Chaparrita” de Telemundo decidió hacer una “memoria y cuenta” y habló de cómo le fue con el programa Weight Watchers recalcando que uno de los mejores beneficios fue que comenzó a dormir bien.

“Muchas veces un cree que duerme bien y resulta que no has descansado lo suficiente, pero gracias al programa WW ahora tengo una coach que me ayuda a dormir la cantidad de horas necesarias y sobre todo me enseña a cómo tomarte el tiempo para poder descansar. Sin duda alguna no hubiese podido aprendido a dormir bien si no fuese por este programa”, dijo la conductora.

No hay duda que la buena alimentación y organizar las horas para cada actividad, incluyendo retomar el ejercicio ayudó a la boricua a conciliar el sueño y sobre todo de una manera más revitalizante. Aquí les dejamos las declaraciones completas de Adamari sobre el tema y de cómo su vida mejoró en muchos sentidos.

