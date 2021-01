A Chiquis Rivera se le remarcaron todos los atributos con un vestido ultra pegado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La hija mayor de la fallecida cantante Jenni Rivera, Chiquis Rivera, volvió a causar conmoción pero esta vez no por algún nuevo escándalo en cuanto a su separación de Lorenzo Méndez. La cantante hará una limpieza de su clóset y todo lo que no use, que debe ser bastante pues la artista es fanática de la moda, lo donará a personas que realmente lo necesiten.

Toda esta información la dio a conocer el show de Un Nuevo Día, donde además publicaron una foto de la espectacular cantante vistiendo un vestido ultra pegado de animal print que dejaba a la vista sus voluptuosas curvas y le acentuaba la cinturita que tiene.

No hay duda que Chiquis Rivera ha pasado a ser toda influencer de la moda, sobre todo para aquellas mujeres “curvy” que tienen pena de usar algunas prendas de vestir por no ser delgadas. Ella es la prueba viviente de que unos kilitos extras no es motivo suficiente para dejar de lucir a la moda y sobre todo muy sexy.

