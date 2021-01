Davin Haney acepta reto de Ryan García y se empieza a cocinar la pelea por el título mundial

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El campeón mundial de peso ligero del CMB respondió de forma afirmativa al reto que le lanzó Ryan García tras vencer a Luke Campbell, con el que se ganó el título de campeón interino del consejo y obtuvo el derecho a pelear contra el monarca “oficial”.

“Si podemos hacerlo Haney, hay que hacerlo. ¡Vamos!”, dijo “El Rey” García luego de su victoria.

Davin Haney escuchó en vivo el desafío, ya que se encontraba en la Arena de Dallas al momento en el que “Kingry” lo retó, pero sólo sonrío y asintió; fue después cuando contestó.

“Nuestro plan es presionar para la próxima pelea. Quiero volver al ring lo antes posible y que Ryan García sea mi próxima pelea“, expresó en entrevista para Boxing Scene.

“No debería haber mucha presión sobre el CMB para hacer esta pelea. No debería tener que obligarlos u obligar a Ryan García a pelear conmigo. Quiero decir, él es mi mandatario, ¡deberían presionarme para que pelee con él! Solo tenemos que ver”, agregó.

Y es que la pelea es casi un hecho, ya que desde antes de que García venciera a Campbell se sabía que el ganador sería el retador obligatorio por el título de Devin; y hay mucho interés de Eddie Hearn y Oscar de la Hoya, promotores de ambos pugilistas, en llevar a cabo el combate.