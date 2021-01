VIDEO: Trump retoma sin pena sus pasitos de baile al ritmo de YMCA

Los videos del presidente Donald Trump bailando al ritmo de YMCA se volvieron virales durante las campañas presidenciales, pero el mandatario retomó sus pasitos para una ocasión especial.

El presidente acudió a Georgia a un mitin a favor de los republicanos Kelly Loeffler y David Perdue, quienes compiten por el Senado, en busca de apuntalar su campaña.

Trump caps off what's likely to be his last rally as president with some awkward dancing to "YMCA" pic.twitter.com/9CES6AP4ze

— Aaron Rupar (@atrupar) January 5, 2021