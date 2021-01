“Siempre fui muy celoso”: el papá de María Levy renunció a Hollywood para estar cerca de ella

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ariel López Padilla asegura estar satisfecho con su trayectoria y comparte que no buscó el sueño hollywoodense, ya que su prioridad eran sus hijos y quería estar al pendiente de ellos. Además de su hija María, producto de su matrimonio con Mariana Levy, el actor mexicano procreó a Julia y Santiago con su actual pareja, Paulina Mancilla.

“Mi mayor satisfacción es que tengo a mis hijos sanos, mi hija mayor (María Levy) está en un proyecto muy cerca de mí, siempre fui mi celoso, yo siempre dije que no quería ser un actor muy famosos o millonario si mis hijos están mal, yo quiero tener hijos felices más que un “Oscar”.

El actor señala que quiere volver a ganarse un lugar en la audiencia y pronto estrenará la serie “Selección Natural”, que se podrá ver a través de una plataforma que se lanzará en unos días y en la que colaboró muy de cerca para la selección de los 900 títulos que se ofrecerán a los usuarios.

“Tenemos una serie que se llama “Selección Natural”, está Vanessa Bauche, Roberto Sosa, estamos explorando porque queremos dar rentabilidad, creo que con mucha dignidad tenemos que recuperar espacios, pareciera muy fácil un espacio en las redes sociales, pero nosotros no somos tiktokeros, no somos youtubers, nosotros no somos influencers, somos actores formados en universidades”.

Ariel comparte que mantiene una relación muy cercana con su hija María Levy y platica cómo es la forma en que la aconseja, pues su primogénita hace unos meses causó polémica por las fotos que compartía en una red social exclusiva para adultos, al posar en bikini de forma muy sensual.

“No te voy a borrar los golpes que te da la vida, ni te voy a pedir que tomes decisiones que tú no quieras tomar, pero si me permites y escuchas, vas a poder ahorrarte tiempo. Ahora ya está produciendo, tiene su compañía y yo le digo que es una nueva generación, que tiene que ser autosuficiente, autosustentable, ya no dependes de ninguna empresa y todo lo que te propongas realizar lo vas a realizar”.

