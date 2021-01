Mataron a golpes a estudiante de enfermería en su apartamento en Nueva Jersey

Shaquin Ingram, joven de 22 años, fue encontrada muerta con heridas graves en su apartamento en Elizabeth (Nueva Jersey).

Alrededor de la 1 a.m. del martes, miembros del Departamento de Policía de Elizabeth respondieron a una solicitud de revisión de bienestar en un apartamento en Jacques Street y encontraron a Ingram muerta en ese lugar. La joven era estudiante de enfermería, según MyCentralJersey.com

El cuerpo mostraba heridas graves, según la investigación preliminar, aunque no se dispuso de detalles de inmediato sobre la naturaleza de las mismas, reportó NBC News.

La investigación está abierta y no se han anunciado arrestos. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el homicidio o haya interactuado con Ingram durante el último mes que se comunique, incluso de forma anónima, llamando al 908-654-TIPS (8477) o por la página www.uctip.org

