Ciclista murió al estrellarse contra camioneta estacionada en El Bronx

Un hombre murió cuando estrelló su bicicleta eléctrica contra una camioneta estacionada en El Bronx (NYC) la madrugada del jueves, siendo el primer accidente fatal con un pedalista en NYC en 2021.

La víctima no identificada, que no llevaba casco, viajaba “a alta velocidad” cuando golpeó la parte trasera de una camioneta Toyota Highlander estacionada en East 149th Street cerca de Brook Avenue en Melrose, alrededor de las 12:50 a.m. de ayer, reportó 1010Wins.

Los oficiales lo encontraron inconsciente con un trauma en la cabeza, dijo la policía de Nueva York. Fue trasladado de urgencia al Lincoln Medical Center, donde lo declararon muerto.