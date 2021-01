Confirman serie continuación de la muy afamada ‘Sex and The City’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un nuevo capítulo de “Sex and the City”, producido por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon

HBO Max ha dado un pedido de serie a “And Just Like That”….., un nuevo capítulo de la innovadora serie de HBO, “Sex and the City”, del productor ejecutivo Michael Patrick King y protagonizada por las anteriormente mencionadas.

La nueva serie de Max Original se basa en el libro “Sex and the City” de Candice Bushnell y la serie de televisión original creada por Darren Star. La serie seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50. Está previsto que la serie de diez episodios y media hora comience a producirse en Nueva York a finales de la primavera.

“Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la conmoción, el humor y la ciudad amada que siempre los ha definido”, dijo Sarah Aubrey, directora de contenido original, HBO Max.

El grupete incial de las cuatro mujeres modernas en Nueva York no estará. La gran ausente será Kim Catrall. Recordemos que hasta públicamente dejó ver el rechazo que siente hacia Sarah Jessica Parker. Cuando el hermano de Kim falleció, Parker le escribió su apoyo en ese momento a lo que la actriz respondió: “No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para hacer ver que eres una chica adorable”, por lo que la ausencia de la mujer que interpretaba a “Miranda” era de esperarse.

“And Just Like That” … está producida por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Michael Patrick King.

Sigue leyendo:

Salma Hayek se hace selfie, presume escote y melena alborotada

La propia Carolina Sandoval se comparó con un cerdo que come en la nieve