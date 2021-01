“Su edad lo está alcanzando”: Eddy Reynoso también le tiró un gancho a Gennady Golovkin

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de que “Canelo” Álvarez declarara que podría “causarle un daño grave” a Gennady Golovkin si se concretaba una tercera pelea entre ellos, el entrenador del multicampeón mexicano reforzó la versión de su pupilo y también cuestionó el rendimiento del kazajo.

En entrevista para Little Giant Boxing, Eddy Reynoso desaprobó la última actuación de GGG, dijo que lo vio lento y vulnerable, y se lo achacó a su edad.

“Yo no veo a Golovkin igual que antes. Lo he visto más lento. Con Derevyanchenko se veía realmente mal. Mucha gente dijo que no estaba bien preparado. En su última pelea también lució mal. Es un luchador que siempre se prepara bien, es muy disciplinado pero creo que su edad lo está alcanzando. No es fácil. Es un boxeador de 38 años que viene de una larga carrera amateur. Además de mantenerse en una categoría de peso, es muy difícil”, aseguró el Mejor Entrenador del 2019.

Canelo's Trainer on Golovkin: He Looked Bad In His Last Fight, A Bit Slower https://t.co/RvJE8TMF3w pic.twitter.com/phjTKuwCbd — BoxingScene.com (@boxingscene) January 12, 2021

De esta manera, se vislumbra difícil que “Canelo” y GGG puedan cerrar la trilogía, donde empataron en una ocasión y el azteca lo venció en otra, aunque con mucha polémica de por medio.