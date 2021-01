Arrestaron a senador hispano de NY por violencia doméstica en El Bronx; abogado dice que es víctima de su esposa

Luis Sepúlveda, legislador (D) estatal a cargo del comité de víctimas de delitos en el Senado en Albany y aspirante a la presidencia de El Bronx (NYC), fue arrestado ayer por presuntamente asfixiar a su esposa.

La policía dijo que el senador estatal de 56 años enfrenta un cargo de obstrucción criminal de la respiración en relación con el incidente del sábado en su casa en El Bronx.

Según NY1 Noticias, la policía respondió a la residencia de la pareja en la Avenida Daly en la sección West Farms después de que su esposa llamara al 911 el sábado poco antes de las 6 a.m. Sepúlveda se entregó a la policía en la comisaría 48 ayer alrededor de las 11 a.m.

El senador emitió una declaración a través de su abogado, Marvin Ray Raskin. “El señor Sepúlveda ha sido víctima de violencia física recurrente por parte de su cónyuge de la que está separado durante aproximadamente nueve años, situación que ha soportado debido al niño pequeño que comparten“.

El senador Demócrata ha representado partes del Bronx desde 2018. Tras las acusaciones fue despojado de las asignaciones del comité en Albany y destituido como su presidente, señaló Pix11.

