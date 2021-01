Dollar General pagará a sus trabajadores para que busquen la vacuna de COVID-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Dollar General quiere que sus empleados reciban las vacunas COVID-19 así que les está ofreciendo cuatro horas de pago para ir a buscar la vacuna.

La cadena dijo este miércoles que dará a sus trabajadores un pago único equivalente a cuatro horas de sueldo después de recibir una vacuna completa.

“No queremos que nuestros empleados tengan que elegir entre recibir una vacuna o venir a trabajar”, dijo Dollar General en un comunicado de prensa, señalando que sus trabajadores se enfrentan a obstáculos para vacunarse, como el tiempo de traslado, la distancia, el costo de gasolina o las necesidad de cuidado de menores.

La compañía, que tenía 157,000 empleados al 30 de octubre, calificó que recibir una vacuna es una “decisión personal” y dijo que no la requeriría.

Su anuncio llega cuando el lanzamiento de la vacuna está comenzando lentamente en los Estados Unidos. Hasta ahora se han distribuido más de 27.6 millones de dosis de la vacuna, según datos de los CDC, y más de 9.3 millones de personas han recibido su primera dosis. Las autoridades federales han dicho que 20 millones de personas habrían recibido las primeras dosis para finales de diciembre.

Dollar General fue considerado un minorista esencial y sus sucursales han permanecido abiertas durante toda la pandemia. La mayoría de los estados continúan vacunando sólo a los trabajadores de la salud y a los residentes y personal de las instalaciones de cuidado a largo plazo como los asilos.

Los trabajadores esenciales como los empleados de tiendas minoristas y supermercados, están programados para ser vacunados en fases posteriores de la implementación, pero su elegibilidad para recibir la vacuna varía según los estados.

Dollar General no es el único empleador que ofrece incentivos financieros a los trabajadores para que reciban la vacuna COVID-19. El Houston Methodist, un sistema hospitalario de Texas con más de 26,000 empleados, también ofrecerá un bono de $500 dólares a los trabajadores si se vacunan.

Relacionado: ¿Cuánto dinero podrían obtener Pfizer y Moderna por la venta de vacunas de COVID-19?

Algunos grandes empleadores han dicho que quieren que se vacunen tantos trabajadores como sea posible, pero no se les exigirá. Verizon le dijo al personal esta semana que no requerirá que se vacunen, y CVS Health, cuyas farmacias están distribuyendo vacunas y son elegibles para recibirlas, dijo que alentará a sus empleados pero no los obligará a vacunarse, según el Wall Street Journal.

En Estados Unidos se han reportado más de 3 millones de nuevos casos en Estados Unidos en los primeros 13 días del año. Hasta el miércoles, más de 23 millones de estadounidenses se han infectado con el virus, un millón más que cuatro días antes, según datos de la Universidad Johns Hopkins y más de 130,383 personas están ahora hospitalizadas con COVID-19 y 4,022 fallecieron este miércoles según el Proyecto de Seguimiento de COVID.

Our daily update is published. States reported 1.8M tests, 219k cases, 130,383 people currently hospitalized with COVID-19, and 4,022 deaths. pic.twitter.com/SVEqztd3tJ — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 14, 2021

Te podrá interesar: