¿Poco tiempo y antojo de una hamburguesa? Estas son las 5 opciones más saludables de McDonald’s, según un nutricionista

Todos en algún momento ya sea por falta de tiempo o simple antojo, recurrimos a las cadenas de comida rápida, sobre todo cuando se trata de darnos gusto con una suculenta hamburguesa. Sin embargo no todo tiene que ser excesivo, finalmente gran parte del secreto de la buena salud se encuentra en el equilibrio.

Cuando decidimos comprar alguna comida rápida en McDonald’s o directamente al drive-thru, es prácticamente un hecho que dudaremos algunos minutos sobre qué pedir y es inevitable que venga a nuestra mente pedir “lo más saludable.“Tal vez un Egg McMuffin acompañado de rodajas de manzana, una pequeña orden de McNuggets o alguna de las variedades de ensaladas. Sin embargo la realidad es que en muchas ocasiones, lo único que estamos deseando es una hamburguesa grasienta de McDonald’s y hoy tenemos una buena noticia para ti: no todas las opciones son una bomba calórica y poco nutritiva para la salud.

Con base en ello nos dimos a la tarea de recopilar las mejores recomendaciones sobre las hamburguesas McDonald’s más saludables, para que la próxima vez sepas exactamente qué pedir. Para determinar qué hamburguesas de McDonald’s son las más saludables, la plataforma digital Eat This, Not that! recurrió a la opinión de la nutricionista registrada Amy Goodson, quien es autora de The Sports Nutrition Playbook. Si bien Goodson tiene claro que no todas estas hamburguesas se considerarían la opción más saludable en McDonald’s en general, eligió algunas hamburguesas que no son tan malas en comparación con las hamburguesas menos saludables de McDonald’s. ¡Toma nota!

1. Hamburguesa sencilla

Esta hamburguesa que en muchas ocasiones asociamos con los niños, puede ser una gran manera de matar cualquier antojo de hamburguesa sin excederte. De hecho encabeza las listas como la hamburguesa con menos calorías y grasas que McDonald’s tiene para ofrecer. Con 250 calorías, 9 gramos de grasa y 12 gramos de proteína, encaja sin problemas en el plan de comidas de casi cualquier persona sin caer en el típico exceso de calorías que representan este tipo de comidas. Otro beneficios es que aporta un balance decente de carbohidratos, proteínas y grasas.

Una hamburguesa sencilla contiene:

250 calorías

9 g de grasa (3,5 g de grasa saturada)

510 mg de sodio

31 g de carbohidratos (1 g de fibra, 6 g de azúcar)

12 g de proteína

2. Hamburguesa con queso

Para quienes no pueden vivir sin el queso y lo consideran un ingrediente fundamental en toda hamburguesa, la sencilla con queso de McDonald’s es una buena alternativa. Con 300 calorías, 13 gramos de grasa y 15 gramos de proteína, puede ser una opción consciente de las calorías para los amantes del queso. Es importante equilibrar las calorías de la hamburguesa y considerar como guarnición rodajas de manzana o una ensalada, evita las papas fritas, el refresco y el postre.

Una hamburguesa sencilla con queso contiene:

300 calorías

13 g de grasa (6 g de grasa saturada, 0.5 g de grasas trans)

720 mg de sodio

32 g de carbohidratos (2 g de fibra, 7 g de azúcar)

15 g de proteína

3. McDouble

Sin lugar a dudas la McDouble es la mejor opción para los días con más apetito y para quienes buscan consumir más proteínas, lo mejor de todo es que mantiene el rango de calorías de cualquier almuerzo o cena normal. Con 22 gramos de proteína y 400 calorías, obtendrás una hamburguesa con un relevante extra de carne que es de gran ayuda para aumentar el consumo de proteínas y hierro. Honestamente la hamburguesa por si sola es una comida completa, si necesitas un acompañamiento, agrega ensalada. Lo único que hay que considerar es que es bastante alta en sodio, por lo que se recomienda acompañarla de alimentos sin sodio y agua natural o con gas.

Una hamburguesa contiene McDouble contiene:

400 calorías

20 g de grasa (9 g de grasa saturada, 1 g de grasas trans)

920 mg de sodio

33 g de carbohidratos (2 g de fibra, 7 g de azúcar)

22 g de proteína

4. McDouble con queso

Para muchos la opción favorita es la inigualable Quarter Pounder, no en vano es una de las tres hamburguesas más consumidas. Sin embargo en cuestiones nutricionales y de salud la hamburguesa doble con queso sale ganando, la razón es simple: es más baja en calorías, grasa total y sodio. Con 450 calorías y 25 gramos de proteína, se ajusta a un ‘perfil de comidas’ bastante normal, sin embargo no podemos ignorar que es más alta en grasas saturadas, grasas totales y sodio en comparación con algunas de las hamburguesas más pequeñas. Por lo tanto la mejor recomendación es consumirla únicamente en ocasiones especiales, evitar las guarniciones y beber mucha agua.

Una hamburguesa contiene Mc Double con queso contiene:

450 calorías

24 g de grasa (11 g de grasa saturada, 1.5 g de grasas trans)

1120 mg de sodio

34 g de carbohidratos (2 g de fibra, 7 g de azúcar)

25 g de proteína

5. Quarter Pounder con queso Deluxe

Aunque es más alta en calorías que Quarter Pounder normal, esta hamburguesa tiene la virtud de elaborarse con lechuga de hoja crujiente y rodajas de tomate Roma, lo cual siempre se agradecerá. Es la opción ideal para los deportistas jóvenes que necesitan más calorías y sodio en una comida. Con 30 gramos de proteína y 630 calorías, definitivamente está en el extremo superior para la mayoría de los adultos promedio, pero para aquellos que queman muchas calorías y desempeñan trabajos de alto rendimiento puede funcionar. Claro de manera muy esporádica y poco recurrente.

Una hamburguesa Quarter Pounder con queso Deluxe contiene: