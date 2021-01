1 de cada 3 residentes de Los Ángeles ya se habría contagiado de coronavirus, según un estudio

El coronavirus ha encontrado en Los Ángeles su lugar predilecto y es que desde que inició la pandemia en marzo pasado, el condado ha roto cada uno de sus récords alcanzando cada vez más casos y fallecidos por el virus y nuevos datos aseguran que 1 de cada 3 angelinos ya se habría contagiado con el virus según los especialistas.

El estimado se basa en un modelo científico que asegura que desde marzo pasado, al menos 3 millones de los 10 millones de personas que comprenden la población del condado ya se habrían contagiado con el virus.

La alarmante cifra estimada sería más de tres veces la cantidad de casos actuales, que se encuentra muy cerca de alcanzar el millón de casos, acumulando hasta hoy 958,497 casos positivos y 12,955 muertes.

Las autoridades han hecho todo tipo de llamados a los residentes del condado para tratar de mitigar la propagación del virus, sin embargo, el condado promedia 15,000 casos diarios de la enfermedad, en la peor ola desde marzo pasado que mantiene los hospitales colapsados y sin camas de terapia intensiva disponibles.

“Desafortunadamente, seguimos involucrados en comportamiento que facilitan la propagación del virus, por lo que es muy fácil que personas vulnerables se infecten”, aseguró al Los Angeles Times el doctor Roger Lewis director del modelo para el estudio de la demanda hospitalaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de California del condado.

As we near the end of Phase 1A, we can look to starting vaccinations for groups within next phase – 1B, starting with those who are 65 and older as announced by the Governor.

— LA Public Health (@lapublichealth) January 14, 2021