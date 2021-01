Charles Barkley exige que las estrellas de la NBA reciban antes la vacuna de COVID-19 porque “pagan mas impuestos”

El polémico comentarista de la NBA, Charles Barkley, aseguró que los jugadores de la NBA deberían “saltarrse la fila” para ser vacunados por COVID-19 debido a que “pagan más impuestos”, eso según la brillante lógica del ex jugador.

“Creo que deberían permitir que los jugadores y entrenadores de la NBA se vacunen. Esa es solo mi opinión personal”, comentó durante la transmisión de su programa en TNT.

El miembro del Salón de la Fama también incluyó a atletas de otros deportes, con el argumento de que los impuestos más altos.

“Los jugadores de la NFL, de hockey, todos los impuestos que pagan estos jugadores, permítanme repetirlo, todos los impuestos que pagan estos jugadores merecen un trato preferencial”, dijo Barkley.

Evidentemente, sus compañeros de transmisión Ernie Johnson y Kenny Smith, al igual que gran parte del auditorio del programa Iside the NBA que le recriminaron en redes sociales estuvieron en desacuerdo con “Sir Charles” que debería tener más claras sus prioridades.

What Charles Barkley said last night was very problematic and elitist. Just because someone is “important” or “rich” doesn’t put them at the front of the line for a vaccine that is scarce right now. The people that need it most need it first which isn’t NBA players. End of story!

— Brandon Deutsch (@brandonsdeutsch) January 15, 2021