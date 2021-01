Madre latina murió arrollada empujando un coche de bebé en Nueva York; el conductor huyó

Cuando empujaba a sus dos hijos en un cochecito en Long Island (NY), Yuris Murillo Cruz fue fatalmente arrollada por un conductor que se dio a la fuga, aunque luego se entregó y fue arrestado.

Murillo Cruz empujaba el cochecito en Amagansett alrededor de las 11:30 a.m. del miércoles, cuando fue atropellada por una camioneta Dodge, dijo la policía de East Hampton Town.

La mujer de 36 años fue declarada muerta en la escena. Sus dos hijos, de 4 y 1 años, permanecen hospitalizados, dijo la policía. Se creó una página en GoFundMe en apoyo a la familia.

El conductor de la camioneta, Mark Corrado Jr. (28), inicialmente huyó del lugar, pero luego se entregó a la policía del condado Suffolk en West Babylon, informó Fox News.

Amagansett mother pushing kids (1 and 4) in a was struck by Mark A. Corrado, Jr., 28, of West Babylon, who was too cowardly to stay on scene. The woman is dead, the children survived. https://t.co/PZJw87hOKx via @Newsday

— Long Island Streets (@LIStreetsNY) January 14, 2021