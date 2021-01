¡Que jamás salga esto de tu boca!

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Más allá de ser detallista, cariñosa y buena amante con tu pareja, hay algo que muchas mujeres desconocen sobre los hombres para poder mantener una relación saludable.

Me refiero a ciertas expresiones que nunca deberías decir porque sin darte cuenta puedes herir su ego hasta llegar al punto de destruir la relación. Échale un vistazo las tres expresiones que jamás deben salir de tu boca:

1.No halagues a otro frente a él: Tu hombre quiere ser lo máximo para ti y necesita sentir que no hay nadie como él ante tus ojos. Su obsesión por querer ser el héroe en tu vida llega al extremo de molestarle cualquier comentario que pueda insinuar que hay otro hombre más guapo, más inteligente, más exitoso o más talentoso que él, pues en su mente él escucha: “No te respeto, así que no me importa hablar de otros hombres frente a ti.”

2. No comentes cualquier experiencia sexual pasada: A un hombre no le interesa saber en lo más mínimo tu pasado sexual. Por mas confianza que haya, este tema es algo que le incomoda. Él no quiere pensar que existe otro individuo con quien hayas disfrutado sexualmente más que con él.

3. Criticarlo en público: Cuando te incomode algo, háblalo en privado. Cualquier crítica, por más insignificante que sea, lo va a herir, especialmente si es frente a otros. Por eso, si vas a señalar uno de sus defectos o un mal comportamiento, asegúrate de no hacerlo delante de nadie.

Desde algo tan simple como decirle que tiene la camisa arrugada, que cierre la boca cuando come o que no tiene ritmo para bailar, hasta algo tan serio como comentar que no soportas algún familiar. En fin, evita decir cualquier comentario que tan siquiera insinúe que él no es el hombre ideal.

