Desata alerta incendio cerca del Capitolio a pocos días de la toma de posesión de Biden

Los participantes en un ensayo para la toma de posesión del presidente electo Joe Biden fueron evacuados de una zona del Capitolio, luego de que estallara un incendio cerca del edificio.

En medio de un intenso operativo de seguridad, luego de la invasión violenta a ese inmueble, los elementos de seguridad trasladaron a los participantes, incluidos miembros de una banda militar, a un lugar seguro, cuando se vio una columna de humo.

Los hechos ocurrieron casi a las 11:00 a.m.

Por fortuna, el incidente no estuvo relacionado con los preparativos inaugurales, sino con un grupo de personas sin hogar, reportó el Departamento de Bomberos de Washington, D.C. No hay personas heridas.

El Servicio Secreto, que inició un operativo el 13 de enero y que continuará hasta el 20 de enero, indicó que no había “amenaza pública”, aunque reconoció las acciones de alerta para prevenir heridos.

Public safety and law enforcement responded to a small fire in the area of 1st and F streets SE, Washington, D.C. that has been extinguished. Out of an abundance of caution the U.S. Capitol complex was temporarily shutdown. There is no threat to the public. pic.twitter.com/kQfAI4NxNK

— U.S. Secret Service (@SecretService) January 18, 2021