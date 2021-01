Sindicato de Hollywood SAG-AFTRA se prepara para expulsar a Donald Trump

Para Donald Trump la embestida violenta al Congreso por parte de sus seguidores no solo tuvo un alto costo político que lo llevará a su segundo impeachment, sino que también ha tenido repercusiones en su vida pública, en la cual enfrenta una nueva amenaza: su expulsión del sindicato más grande de Hollywood.

De acuerdo con un comunicado del comité directivo de SAG-AFTRA, el sindicato de Hollywood revisará si existe una causa probable para revocar su membresía. El grupo representa a más de 160,000 trabajadores de la industrial entretenimiento y a periodistas.

“Con base al rol de Trump en constante amenaza a la seguridad de los periodistas, muchos de los cuales son miembros de SAG-AFTRA, el Comité Nacional ordenó una audiencia disciplinaria”, publicó en un mensaje de Twitter la agencia.

Based on Trump’s role in threatening the safety of journalists, many of whom are SAG-AFTRA members, National Board orders disciplinary hearing. https://t.co/2b2ygSAGxb

