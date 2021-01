El inspirador mensaje de Barack Obama a Joe Biden por Twitter antes de la toma de posesión

El expresidente Barack Obama le envió un mensaje de apoyo a Joe Biden desde su cuenta de Twitter esta mañana a poco para que el demócrata jurara como el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

“Felicidades a mi colega, el Presidente Joe Biden. Este es tu momento”, compartió Obama en su cuenta hoy junto a una imagen en la que aparece junto a Biden.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021