Soldado “traidor” de EE.UU. planificó atentados terroristas en Nueva York y Medio Oriente

Cole James Bridges, joven soldado del Ejército de EE.UU., fue arrestado ayer en Georgia por cargos de terrorismo después de que habló en línea sobre complots para hacer estallar el Memorial del 9/11 Nueva York y otros lugares emblemáticos y atacar a militares estadounidenses en el Medio Oriente.

Bridges (20), natural de Stow (Ohio), fue acusado bajo cargos de intento de apoyo material a una organización terrorista (el grupo Estado Islámico, ISIS) e intento de asesinato de un miembro del ejército, informó Nicholas Biase, portavoz de los fiscales federales de Manhattan.

El sospechoso, también conocido como Cole Gonzales, integraba la 3ra División de Infantería en Fort Stewart (Georgia), mientras se estaba comunicando con el Estado Islámico en línea sobre planes de terrorismo. Pero sin que lo supiera, un agente del FBI participó en la charla cuando Bridges proporcionó instrucciones detalladas sobre tácticas, manuales y consejos sobre cómo atacar el monumento 9/11 y otros objetivos en NYC, dijo Biase.

“Como alegamos hoy, Bridges, un soldado raso del Ejército de EE.UU., traicionó a nuestro país y a su unidad cuando conspiró con alguien que creía que era un simpatizante de ISIS para ayudar a atacar y matar a soldados estadounidenses en Oriente Medio”, afirmó William F. Sweeney Jr., jefe de la oficina del FBI de la ciudad de Nueva York.

“Afortunadamente, la persona con la que se comunicó era un empleado del FBI y pudimos evitar que sus malos deseos se hicieran realidad”, dijo Sweeney en un comunicado. “Nuestras tropas arriesgan sus vidas por nuestro país, pero nunca deberían enfrentar tal peligro a manos de uno de los suyos”, condenó la fiscal federal Audrey Strauss.

Bridges tiene previsto hacer una aparición inicial en un tribunal federal en Augusta (Georgia) mañana jueves, reportó Fox News.

US Soldier from Northeast Ohio named Cole Bridges arrested in plot to blow up NYC 9/11 Memorial pic.twitter.com/q06sQJ8ukP

— Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) January 19, 2021