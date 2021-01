Alcaldía detiene vacunaciones COVID-19 por falta de dosis en Nueva York

Debido a la escasez de suministros, la Alcaldía de NYC cerró temporalmente sus 15 centros de vacunación COVID-19 y reprogramado miles de citas.

La ciudad ha vacunado al menos a medio millón de personas, la mitad del total en el estado, hasta ahora. Si bien muchas clínicas privadas aún están en funcionamiento, ese no es el caso de los 15 centros administrados por la ciudad, reportó CBS2.

Se reprogramaron 23 mil citas para la próxima semana en NYC y no se agregarán nuevas personas hasta que los suministros estén bajo control.

El gobernador Andrew Cuomo dijo que el estado también ha agotado los suministros. El 86% de las dosis que recibió el estado se han aplicado, lo que deja sólo un par de días en el inventario. “Lo que está claro ahora es que vamos a ir de semana en semana, y habrá un patrón constante de básicamente agotarse, esperando la asignación de la próxima semana”, explicó.

Ayer, el alcalde Bill de Blasio pidió al nuevo gobierno de Washington D.C. y a la gobernación de Nueva York que permitieran que las vacunas que están destinadas a las segundas dosis se utilicen como primera inyección para miles de neoyorquinos.

“Mi frustración es que hay muchas vacunas, 65 mil dosis, en un refrigerador en reserva artificial, cuando las necesitamos ahora mismo”, se quejó el alcalde.

Los funcionarios insisten en que las personas recibirán sus segundas dosis eventualmente y que una pequeña demora está dentro de las pautas federales. “Se incluyó en parte de los protocolos. En algunos de los protocolos permitían administrar una dosis válida hasta siete días o incluso varias semanas después ”, dijo el Dr. Jay Varma, asesor de Salud de la Alcaldía de NYC.

Para agravar el problema de la ciudad, hay un retraso en el envío de más de 103 mil dosis del laboratorio Moderna.

Una encuesta estatal divulgada esta semana reveló que 55% de los consultados es pesimista ante el coronavirus en Nueva York, 27% están negados a vacunarse y sólo 7% ya lo ha hecho. Se ha administrado alrededor de 1 millón de dosis en todo el estado, equivalente a 5% de la población.

New York City has temporarily closed its vaccine hubs and canceled thousands of appointments due to a shortage of supply. @JohnBDias has the details: https://t.co/sx1FwztsCU

— CBS New York (@CBSNewYork) January 21, 2021