‘Destruyen’ a Lili Estefan por ‘look’ de falda de colores

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una de las consentidas de la televisión hispana es “La Flaca” de “El Gordo y La Flaca”, Lili Estefan. Sin embargo, en algunas ocasiones le atina al gusto de sus seguidores con sus prendas de vestir y en otras, lo que recibe son fuertes críticas por lo mismo. En esta oportunidad, le tocó recibir comentarios no muy agradables por parte de sus retractores.

¿El motivo? Una falda larga plisada donde la mitad era de color vino tinto y la otra mitad, color rosa. Arriba tenía una blusa a medio hombro color negro con aberturas en el brazo. En cuanto a accesorios, se decidió por lentes oscuros y unas botas brillantes de color negro. Aunque no cabe duda que es un mujer espectacular y que todo lo que use la hace ver estilizada, algunos pensaron lo contrario.

-“Lili siempre te he admirado mucho, pero tengo que decirte que me pareció espantosa esa ropa que te pusiste hoy, me sorprendió porque siempre me ha gustado todo lo que te pongas. Sorry, el jueves será un mejor día. Good night!!”.

-“Esta mujer siempre ha sido millonaria y nunca se ha sabido vestir”.

-“Wow! Ese es un look muy trukutrú”.

-“Fatal tu pinta. Me encanta ver a Lili, pero la falda no me gusto para nada”.

La conductora de Univision respondió unos pocos mensajes con un toque de humor y sarcasmo. Sin embargo, hizo caso omiso a su gran mayoría. A pesar de estos comentarios negativos, los fanáticos más fieles de la cubana le aplaudieron el estilo y hasta dijeron que “No hay mujer latina más bella y elegante que Lili”. Aquí les dejamos la imagen para que ustedes saquen sus propias conclusiones.

Sigue leyendo:

Raúl de Molina es fuertemente criticado por “Exhibir lujos y comida en medio de una pandemia”

Por esta foto dicen que Francisca Lachapel está embarazada

Carolina Sandoval entrevista al exalcalde de Miami Joe Carollo y hablan de “los enchufados venezolanos” y de la vacunación en Miami