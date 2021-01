Retiran de tiendas 240,000 unidades de leche con chocolate porque podrían tener desinfectante

La empresa Hiland Dairy anuncio que retirará algunos de sus envases de un cuarto de litro de leche con chocolate por temor a que el líquido pudiera contener desinfectante de grado alimenticio.

El retiro del mercado es específicamente para unidades de un cuarto de litro de leche con chocolate baja en grasa al 1%, que se produjeron en las instalaciones de Hiland Dairy en la ciudad de Norman, Oklahoma. El código UPC (Código Universal de Producto) afectado es 72060-00156-3, con una fecha de caducidad del 27 de enero de 2021 y un código de planta 4025.

‼ IMPORTANT MILK RECALL INFORMATION ‼

Piedmont Schools has learned Hiland Dairy has issued a recall of chocolate milk that may have been part of district food deliveries last week. pic.twitter.com/PpRVAvxmYi

— Piedmont Schools (@PiedmontSchools) January 18, 2021