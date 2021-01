Video muestra a miembros de Antifa rompiendo cristales y pintando sede de Partido Demócrata en Oregon tras investidura de Joe Biden

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un video que circula en redes como Twitter muestra a supuestos miembros de la organización anarquista Antifa destruyendo las ventanas de cristal de la sede del Partido Demócrata en Portland, Oregon, poco después de la investidura del presidente Joe Biden.

Los manifestantes, vestidos completamente de negro, con capuchas y paraguas, lanzan piedras y pintura a la estructura.

Uno de los grafitis lee: “Jód*** Biden”.

Portland: Watch shocking footage of #antifa smashing up the Democratic Party of Oregon headquarters. They bring weapons while their comrades use umbrellas to block surveillance video. Video by @Julio_Rosas11. #PortlandRiots pic.twitter.com/KdNNRgIEV0 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 20, 2021

El Buró Policial de Portland indicó en sus cuentas de redes sociales que varios eventos fueron planeados en la ciudad solo horas después de la investidura de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, el demócrata llamara a la unidad tras la salida del poder de Donald Trump.

Según el reporte de Fox News, unos 150 manifestantes se reunieron en Revolution Hall, a eso de las 2 p.m., y marcharon hasta el edificio del Partido.

El Partido Demócrata no se ha expresado sobre el ataque reportado la tarde de este miércoles como parte de la

protesta llamada “J20”.

Oficiales policiales arrestaron a ocho personas, entre las edades de 18 a 38, por delitos que van desde participación en disturbios y posesión de un dispositivo destructivo para incendio imprudente.

Portland: Police make a few arrests of #antifa after they destroyed the Democratic Party of Oregon headquarters. #PortlandRiots pic.twitter.com/3SdbHx4mAP — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 21, 2021

La ciudad de Portland no fue la única que registró protestas tras la toma de posesión de Biden y Harris.

En Seattle, Washington, manifestantes dañaron propiedad y lanzaron objetos contra vehículos.

El edificio de la Corte William Kenzo Nakamura también fue vandalizado.

Police are monitoring a group in #DowntownSeattle. Multiple sites have been vandalized. One arrest made for property damage. pic.twitter.com/oLfIsGt5Af — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) January 21, 2021

Según los reportes, los participantes protestaron contra el presidente Biden y agencias de ley y orden como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Abolen ICE” (Abolish ICE) era una de las frases que se leían en carteles.

El reporte del medio nacional especifica, sin embargo, que el grupo que inicialmente cargaba con el letrero en contra de la agencia migratoria se separó de los manifestantes que causaron daños materiales en el centro de la ciudad.