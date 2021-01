Danna Paola habla por primera vez de lo que le dejó vivir una relación violenta con Eleazar Gómez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Danna Paola habló por primera vez de las situaciones violentas que ha vivido a lo largo de su vida y de su carrera, y cómo cambió luego de la relación que sostuvo con Eleazar Gómez, hoy detenido por violencia intrafamiliar.

En entrevista para un programa de espectáculos, la cantante, reveló que en 21 años de carrera artística ha padecido actos machistas, mismos que la han vuelto una mujer más fuerte: “Al final, yo me he vuelto muy fuerte a raíz de las experiencias que he vivido. Son 21 años de carrera que no han sido fáciles. Que han sido llenos de altas y bajas, experiencias buenas y malas. Por supuesto, muchísimo machismo que en muchas situaciones yo no me daba cuenta”, aseguró la cantante.

“Nunca más me vuelvo a callar, nunca volvería a pasar o a permitir este tipo de cosas en todas sus situaciones posibles”, expresó Danna.

Sus relaciones le dejaron una gran lección y aprovechó para dar un mensaje de esperanza a quienes están pasando por lo mismo: “Sí se puede salir, sí podemos alzar la voz, no tengamos miedo, al final, yo me he vuelto una mujer muy fuerte a raíz de todas las experiencias que he vivido”, comentó la también actriz.

Hoy en día, Danna Paola se encuentra en el mejor momento de su carrera y muy feliz con la respuesta que ha recibido por parte del público por la presentación de su nuevo álbum musical que recientemente lanzó.

LA DECLARACIÓN COMPLETA QUE HIZO DANNA PAOLA:

