Bella de la Vega se lanza contra Gael García por el abandono de su difunto padre

La viuda del padre de Gael García Bernal rompe su silencio tras publicar una fotografía con el féretro de su marido

El padre del actor Gael García Bernal, José Ángel García, falleció el pasado viernes tras una larga batalla de cuatro años contra una afección pulmonar y en los días posteriores salió a la luz una fotografía publicada por su viuda, Bella De La Vega, en la que esta última posaba sonriendo junto al féretro abierto durante el velatorio.

Ahora ella ha roto su silencio para salir al paso de la polémica que ha causado con sus acciones asegurando que nadie puede entender el dolor que está sintiendo ni debería juzgarla por lo que hizo en un momento de “crisis emocional”.

Bella de la Vega señala a Gael García de no haber visitado a su papá, José Ángel García, aunque sabía que estaba mal de salud, ¡además de minimizar sus malestares! #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/C9Nie2ViVu — Ventaneando (@VentaneandoUno) January 25, 2021

“Al final de su vida, José Ángel me pidió que yo me sintiera como si siguiera allí conmigo. Era una persona con un carácter muy jovial, muy jocoso, y con un sentido del humor un poco negro”, ha desvelado Bella en una entrevista al programa ‘Despierta América’. “Me dijo que no me quería ver llorando el día de su funeral. Quería que estuviese tranquila, que pusiese música de Led Zeppelin y La Lacrimosa de Mozart. Todas esas cosas no se pudieron hacer porque no hubo tiempo, pero esa foto… él me la pidió”.

Aunque Bella ha querido aprovechar la ocasión para pedir perdón si alguno de los seres queridos de su difunto marido se ha sentido ofendido, también ha insistido en que ella solo estaba cumpliendo su última voluntad.

“No hice nada malo porque él estaba tranquilo, no estaba desfigurado, no estaba desnudo, y era un hombre muy hermoso”, ha añadido.

En un primer momento, Bella se ha negado a hablar de su famoso hijastro, con quien asegura que no ha tenido ningún enfrentamiento a raíz de esa polémica imagen, porque está convencida de que todo lo que pueda decir al respecto será utilizado en su contra. Sin embargo, no ha podido resistirse a lanzar una pulla recordando que Gael no estuvo presente para despedir a su padre.

“Vieron que no estuvo, que el velorio fue solamente de una persona, yo, velando a su esposo, y por ahí estuvo también el hijo menor de José Ángel hablando mal de mí”, ha señalado ella.

