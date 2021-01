“En el mundo de Zlatan no hay lugar para el racismo”: el sueco se desmarca de las acusaciones

Durante el partido entre el Milan y el Inter de Milán de los cuartos de final de la Copa de Italia ocurrió un fenómeno natural: se enfrentaron las dos potencias físicas más dominantes del fútbol italiano: Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic.

Los dos colosos se encararon, se hicieron de palabras y -la verdad sea dicha- se dijeron cosas horribles que incluían a sus madres, esposas y hasta su religión; según los enterados, el diálogo fue el siguiente:

ZI: “Eres un burro”

RL: “Entremos (al vestuario) perra, y vas a ver”

ZI: “Llama a tu madre, haz tu mierda vudú”

RL: “Que te jodan a ti y a la perra de tu mujer. ¿Quieres hablar de mi madre, hijo de p*ta? Te dispararé en la cabeza”

Una conversasión nada agradable, sin embargo Zlatan, asegura que nunca se refirió a Lukaku con racismo y dejó claro que en su planeta no hay espacio para ese tipo de conductas.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021