Los sueños se cumplen: Lo pidió hace 4 años y ahora Ryan García es el primer boxeador patrocinado por Gatorade

Ryan García, el campeón interino CMB de peso ligero, se acaba de convertir en el primer boxeador que consigue un contrato con Gatorade en Estados Unidos. Lo curioso es que eso es algo que él le pidió a la marca desde hace cuatro años a través de una publicación en redes sociales y hoy es una realidad.

Ryan García, quien tiene más de 8.4 millones de seguidores sólo en Instagram, es uno de los boxeadores más mediáticos del momento y su reciente victoria contra Luke Campbell lo ha puesto en el foco del deporte, quizá por ello, la marca de bebidas hizo caso a su petición del 2017.

“@Gatorade, ¿pueden patrocinarme? El entrenamiento con Gatorade fue divertido hoy. Sí, dije divertido porque me encanta lo que hago. Cuando haces lo que amas, trabajar es fácil”, le escribió el pugilista hace ya cuatro años a la empresa, cuando empezaba en el boxeo. En aquel entonces no hubo respuesta, pero hace apenas unas horas, la buena noticia llegó: la marca deseada es su nuevo patrocinador.

From dreamer, to champ, to king 👑 Hyped to welcome Ryan García to the Gatorade team! pic.twitter.com/3DwQb6UFkT

— Gatorade (@Gatorade) January 29, 2021