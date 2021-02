A días del Super Bowl, Los Chiefs separan a jugadores por sospecha de contagio de COVID-19

Los Chiefs de Kansas City, actuales campeones del Super Bowl, corren el riesgo de perder para el juego de la edición 55 frente a los Tampa Bay Buccaneers al receptor abierto Demarcus Robinson y al centro suplente Daniel Kilgore, debido a que tuvieron contactos con afectadas por COVID-19. Robinson y Kilgore podrían enfrentar a los Tampa Bay Buccaneers si completan cinco días seguidos con pruebas negativas.

“La NFL ha hecho un gran trabajo contra la covid-19, presentando diferentes aspectos de seguridad para que los jugadores se mantengan lo más seguros posible”, declaró este lunes el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid.

“El problema es que estás luchando contra el hombre invisible. Simplemente te atrapa cuando menos lo esperas, y lo estamos viendo en todo. Es una cosa desafortunada”, añadió.

And Super Bowl LV has its first COVID issues: Chiefs placed center Daniel Kilgore and WR Demarcus Robinson on the Reserve/COVID-19 due to close contact, per source.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) February 1, 2021