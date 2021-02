Después de la tormenta ‘caen’ oportunidades de trabajo para jornaleros en NYC

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La página web oficial de la Ciudad, ‘NYC 311’, lo explica muy claro: “La Ciudad no limpia ni quita la nieve o el hielo de las aceras frente a propiedades residenciales y comerciales. Si está a cargo de cualquier lote o edificio, debe limpiar la nieve y el hielo en su acera para crear un camino para los peatones”.

Y esto es siempre una buena noticia para los jornaleros luego que se registra una nevada como la que está cayendo este lunes en la Gran Manzana y que se espera deje al menos 18 pulgadas de nieve, porque ahora, tras la tormenta, ‘caerán’ muchas oportunidades de trabajo temporal con negocios y dueños de edificios que buscan personas que limpien sus propiedades, pero también con el mismo Departamento de Sanidad de la Ciudad (DOS) que siempre necesita personal extra para quitar la nieve de las áreas públicas que sí son responsabilidad de esa agencia municipal.

En medio de una difícil situación económica que están viviendo muchas familias, y principalmente los inmigrantes, por el desempleo que ha provocado la pandemia del coronavirus, esta nevada es vista como “una gran oportunidad caída del cielo” para hacer un dinero extra que no estaba previsto que llegara al bolsillo cuando más se necesita.

“Desde el fin de semana ya sabía que tendría trabajo limpiando nieve y es un tremendo alivio porque de verdad que lo necesito más que nunca”, dijo un hombre que solo se identificó como ‘Pedro’, mientras limpiaba nieve este lunes en la mañana en las afueras de un restaurante en la calle 23 con la Octava avenida, en Manhattan.

Aunque muchos de estos contratos temporales entre los propietarios y los jornaleros se hacen de manera informal y hasta sin exigir muchos ‘papeles’ o pruebas de residencia, los trabajos para quitar nieve con la Ciudad sí requieren otros requisitos que pueden hacer más difícil el conseguir una oportunidad.

Puede ganar $15 la hora

Aunque desde octubre el DOS empieza a seleccionar a los trabajadores temporales para ‘palear’ la nieve durante el invierno, previendo que la ciudad siempre será afectada por al menos una tormenta entre noviembre y marzo, eso no significa que todas las plazas estén llenas, ya que siempre se necesita más mano de obra, y sobre todo si la nevada es de grandes proporciones como la que está afectando a los cinco condados actualmente.

Estos trabajadores son llamados después de fuertes nevadas para quitar la nieve y el hielo en toda la ciudad de áreas como paradas de autobús, cruces peatonales e hidrantes que usan los bomberos contra los incendios. El pago comienza en $15 por hora y aumenta a $22.50 por hora después de las primeras 40 horas trabajadas en una semana. Pero para ser elegible, se deben cumplir algunos requisitos: tener al menos 18 años, tener ‘papeles’ para poder trabajar en este país y ser capaz de realizar trabajos físicos pesados.

La Ciudad le recuerda a estos trabajadores que no pueden palear nieve en la calle y si un supervisor del Departamento de Sanidad lo ve palear nieve a las vías de los vehículos, es posible que reciba una multa o una citación. Otra advertencia es que el DOS no despeja el acceso a vehículos, aceras y entradas de vehículos, aunque que la obstrucción haya sido causada o no por la actividad de los camiones palas del mismo departamento.

Requisitos para aplicar a trabajo temporal de quitar nieve:

• Dos fotos pequeñas (cuadradas de 1-1 / 2 pulgadas).

• Dos formas originales de identificación, más copias.

• Tarjeta de Seguro Social.

Para registrarse para estos trabajos:

Visite esta página web del DOS: https://www1.nyc.gov/assets/dsny/site/contact/snow-laborer-registration

Para tener en cuenta si la nieve deja de caer entre:

• 7 a.m. y 5 p.m., debe despejar las aceras en 4 horas.

• 5 p.m. y 9 p.m., debe despejar las aceras dentro de las 14 horas.

• 9 p.m. y 7 a.m., debe despejar las aceras antes de las 11 a.m.