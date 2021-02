Hay Neymar para rato: El astro brasileño quiere quedarse en el PSG

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

En medio de una ola de rumores sobre que Neymar podría salir del París Saint-Germain próximamente, el delantero brasileño salió para aclarar las cosas y dijo que de momento está muy feliz en París y que su deseo es quedarse.

En entrevista con el medio galo TF1 Neymar habló de su adaptación al fútbol francés, al club, a la ciudad y de sus planes a corto plazo.

“Hoy estoy muy feliz. Me siento feliz. Ha cambiado mucho. No podría decir exactamente por qué, si soy yo o alguna otra cosa. Pero hoy me siento bien. Me he adaptado, estoy más tranquilo. Estoy muy feliz aquí y quiero quedarme en el PSG”, dijo el brasileño.

¡SE QUEDA! Neymar 🤩🇧🇷 no se ve fuera del PSG 🔴🔵: “Yo soy muy feliz aquí. Las cosas han cambiado y hoy me siento bien. Quiero quedarme en el PSG y espero que Mbappé también. Quiero darle más trofeos a París y seguir jugando feliz al fútbol", afirmó. #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/BleAmSekiy — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 31, 2021

Sobre la posible partida de su compañero y amigo, Kylian Mbappé, no aseguró nada, pero dijo que su deseo es que él también permanezca en el ataque parisino para fortalecer al equipo.

“Espero que Mbappé también quiera quedarse. Por supuesto, este es el deseo de todos los seguidores. Queremos que el PSG sea un gran equipo y quiero seguir haciendo lo que hice aquí, jugar al futbol y ser feliz”, agregó.

“Somos hermanos. Soy el mas viejo. Nos gusta mucho jugar juntos. Quiero sacar lo mejor de él. Es un chico de oro. Lo llamo Golden Boy, porque es realmente dorado. Tiene un corazón enorme. Como futbolista, todo el mundo sabe lo que vale. Pero incluso fuera de la cancha es increíble. Es sonriente, feliz, le gusta divertirse. Nos parecemos mucho y tenemos que estar felices de estar al 100%”, concluyó.