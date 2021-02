Ciudad de Florida celebra la “Semana de Donald Trump”

El expresidente Donald Trump tiene una ciudad aliada en el centro de Florida.

La pequeña población de Frostproof declaró oficialmente a la primera semana de febrero como la “Semana de Donald J. Trump“, una iniciativa que es primera de su tipo en todo el país.

“Es oficial. ¡Feliz semana Donald J. Trump en la ciudad de Frostproof! El primero de su tipo. Del 1-6 de febrero”, publicó este martes en Facebook el vicealcalde de la ciudad, Austin Gravley.

Los líderes de esta localidad de unos 3,000 habitantes perteneciente al condado de Polk se reunieron el lunes por la noche para hacer oficial la iniciativa, cuyo texto fue subido a la publicación de Gravley en la mencionada red social.

Según la proclamación, el expresidente Trump obtuvo el respaldo del 76.43% de los votos emitidos en esta población durante las elecciones generales de noviembre pasado.

El legislador floridano Anthony Sabatini estuvo presente en la Alcaldía de Frostproof en el momento del anuncio.

Sabatini fue noticia en enero pasado cuando propuso cambiar el nombre de la autopista U.S. 27 de Florida por el de “President Donald J. Trump Highway“.

“Esta gran autopista discurre por el corazón del estado que el presidente Trump llama su hogar”, escribió en Facebook el republicano Sabatini, integrante de la Cámara de Representantes de Florida.

Sabatini considera que darle a la U.S. 27 el nombre de “Autopista Donald J. Trump” es honrar al “presidente más grande” que a su juicio ha tenido Estados Unidos y así lo planteará en el Congreso.

Los medios señalan que no sería el primer expresidente que da nombre a una autopista.

En California hay una autopista llamada Barack Obama desde 2018, varias llevan el nombre de Ronald Reagan en distintos estados y hay un nudo vial en Texas con el nombre George H.W. Bush.

El vicealcalde de Frostproof dijo sentirse “orgulloso” de ser parte de una proclamación que es la primera de su tipo, según recoge el canal 8 local, afiliado de NBC.

Proud to be on hand to speak at this important designation #MAGA https://t.co/SMQyPfWLiU

— Rep. Anthony Sabatini (@AnthonySabatini) February 2, 2021