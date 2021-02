Ex alcalde republicano de San Diego anuncia su postulación a la gobernación de California

En un anticipado anuncio el ex alcalde de San Diego, el republicano Kevin Faulconer aseguró este lunes que será candidato a la gobernación de California este año, si se da el proceso revocatorio contra Gavin Newsom, o en las próximas elecciones regulares programadas para el año 2022.

El anuncio del político republicano, quien ha criticado fuertemente las políticas del actual gobernador sobre el coronavirus, la crisis de personas sin hogar y el manejo económico durante la pandemia se dio la misma semana en que se publica un estudio que asegura que el actual gobernador ha perdido apoyo.

Faulconer is the first major Republican to formally step into the contest as signatures are being gathered for a recall effort against Democratic Gov. Gavin Newsom. https://t.co/TDNbOprfGR

— FOX26 News (@KMPHFOX26) February 2, 2021