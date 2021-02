Revelan el kit anti COVID-19 que la NFL repartirá a los aficionados en el Super Bowl LV

Este martes, el vicepresidente de comunicaciones de la NFL, Brian McCarthy, compartió la imagen del kit anti COVID-19 que se les brindará a los 25,000 asistentes al Super Bowl LV en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

En la imagen se aprecian diversos artículos, entre los que destaca una mascarilla conmemorativa con el logo del magno evento, un gel sanitizante, toallitas desinfectantes y un folleto con el protocolo sanitario impreso.

“La NFL proporcionará a los 25,000 aficionados estos kits gratuitos a su llegada al estadio para el Super Bowl. Todo el personal y los fanáticos, incluidos los 7,500 héroes de la salud vacunados que reciben boletos gratis de la NFL, deberán usar mascarillas durante el juego”, publicó McCarthy en Twitter.

