VIDEO: Delfín oráculo de Florida pronostica victoria de los Chiefs en el Super Bowl

El delfín Nicholas ha revelado este martes su vaticinio sobre quién será el próximo vencedor de la 55 edición del Super Bowl, que se celebra este domingo en Florida: los Chiefs de Kansas City, un pronóstico desalentador para los Tampa Bay Buccaneers, sus rivales, que juegan en casa.

Nicholas, un delfín de 18 años del Clearwater Marine Aquarium, situado en la bahía de Tampa, tiene ganada una sólida reputación como oráculo deportivo. Ya predijo con acierto el vencedor en seis competiciones de los últimos años, según el acuario.

Nick has made his pick! Going into the big game with a six-game winning streak, he selected the Kansas City Chiefs! Don't worry, Tampa Bay, Winter has picked the Bucs to win and we are all still rooting for our hometown team! pic.twitter.com/ufuPlDeP1p

— Clearwater Aquarium (@CMAquarium) February 2, 2021