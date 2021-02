Tigres no le teme a Palmeiras, su próximo rival en el Mundial de Clubes, asegura “Tuca” Ferretti

Una vez superado el campeón asiático en el Mundial de Clubes, Tigres tendrá que emplearse a fondo para vencer a Palmeiras, el conjunto campeón de Conmebol, en lo que será su próximo encuentro, a disputarse el domingo 7 de febrero.

Los Tigres saben que será un compromiso difícil, más no imposible, y el DT del equipo habló de eso al término del duelo de cuartos de final en el que los aztecas derrotaron al Ulsan Hyundai por 2-1.

Ricardo Ferretti, estratega de los felinos, mencionó que no tiene miedo del Palmeiras ni de nadie. El histórico club brasileño les inspira respeto, pero sólo eso.

“Palmeiras, igual que el equipo coreano, merece todo nuestro respeto, pero no tenemos por que menospreciar a uno y tampoco valorizar de más al otro“, expresó el “Tuca” a la prensa tras el duelo.

“O sea, nosotros vemos a todos los equipos como mencionaba anteriormente con mucho respeto, pero no tenemos miedo de nadie tampoco”, concluyó.

Bravo 🎉 fratelli.. On to the next @FIFAWorldCup round! Semis here we come! 👊🏽🦍 pic.twitter.com/9bJVIhtWuS

— Carlos Salcedo (@Csalcedojr) February 4, 2021