Exjefe de campaña de Trump le sugiere competir otra vez a la presidencia tras ‘impeachment’

Brad Parscale está pidiendo al su exjefe, el expresidente Donald Trump, que compita nuevamente por la elección presidencial, ya que tras dos juicios políticos podría tener éxito.

El exjefe de campaña del expresidente Trump tuvo que renunciar a la campaña pasada tras problemas con mítines y supuesto intento de suicidio.

“Si sólo te juzgaron dos veces, debes volver a presentarte. Porque para cambiar el sistema deben patearte el cu#$”, tuiteó. “Me encantaría ser [sic] el único presidente en ser acusado tres veces. Porque la historia recuerda a los que no se conformaron. Estoy dentro, ¿verdad?”

Statement to Trump:

“If they only impeached you twice, you need to run again. Because to change the system you have to kick it in the a#$. I would love to be the only President to be impeached three times. Because history remembers those that didn’t conform.

I’m in, are you?”

— Brad Parscale (@parscale) February 6, 2021