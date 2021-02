Cancelan cita para vacunarse contra coronavirus a hombre de Colorado por tener deuda médica

Un centro médico de Colorado canceló la cita para vacunarse contra el coronavirus a un hombre de 72 años por tener el hecho de tener una pequeña deuda con la entidad.

Michael Rogan iba a vacunarse en el Boulder Medical Center la semana pasada, pero una llamada telefónica lo sorprendió en el proceso. El jubilado fue informado de que su cita había sido cancelada debido a que tenía pendiente un pago de $243.85.

La noticia sorpredió a Rogan y a su pareja Liz Kitzerow. La vacuna contra el coronavirus es gratuita, pero algunos centros médicos pueden cobrar administrativos en el momento de la inoculación.

“Pensé que era poco ético” dijo Kitzerow. “Tenía entendido que todo era gratis y que nada se interponía en el camino para que los estadounidenses recibieran esta vacuna”.

Rogen, que sufre cáncer, dijo no había podido pagar el balance ya que se encuentra sin empleo al igual que su pareja.

La injusticia fue revelada por las estación 9NEWS, que contactó al centro médico. El presidente de la institución se disculpó con Rogan y programó una nueva cita. El hombre ya recibió la primera dosis.

“I never expected to have to pay up and be square before I could get the vaccine,” Michael Rogan said. “I thought by my being 72 and a cancer patient that I would qualify and it would be no problem.” @chrisvanderveen https://t.co/hmChaCoqRf

— Helen Caddes (@HelenCaddes) February 6, 2021