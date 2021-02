De siete disparos mataron a ex militar graduado de Universidad Yale comprometido para casarse

Kevin Jiang, Yale Grad Student From Chicago, Shot To Death Near Campus In New Haven, Conn. https://t.co/Fula5qlfQX pic.twitter.com/fMSWDHUjcc

Kevin Jiang, un joven de 26 años graduado en la prestigiosa Universidad Yale, fue asesinado luego de que se escucharan al menos siete balazos el sábado en el vecindario East Rock de New Haven (CT).

El crimen parece no haber sido un acto “aleatorio”, reveló ayer el jefe de policía de New Haven, Otoniel Reyes.

La policía respondió a los informes de los múltiples disparos alrededor de las 8:30 p.m. del sábado y encontró a Jiang muerto en medio de la carretera. Estaba muy cerca de su auto Prius, que tenía daños en la parte trasera, según New Haven Independent.

Se investiga si un accidente automovilístico precedió al homicidio. Jiang, estudiante de la escuela forestal de Yale, vivía cerca de la escena y era un miembro activo de la Iglesia Bautista Trinity en State St. Hacía una semana, él y su novia, Zion Perryt, se habían comprometido, según su página de Facebook.

Jiang sirvió una temporada en el Ejército de EE.UU. y seguía siendo miembro de la Guardia Nacional en el momento de su muerte, según su página de LinkedIn.

El presidente de Yale, Peter Salovey, describió a Jiang como “un joven extraordinario”. “El Departamento de Policía de New Haven está tratando este incidente como un homicidio y trabaja activamente para detener a la persona o personas responsables”, dijo en un comunicado.

Jiang es el primer estudiante graduado de Yale asesinado en New Haven desde 2009, cuando la policía encontró muerta a la técnica Annie Le (24) en el laboratorio de investigación animal donde laboraba. Un compañero de trabajo, Raymond J. Clark III, finalmente aceptó el crimen y Yale acordó pagarle a su familia $3 millones de dólares para resolver una demanda que alega que la universidad no había protegido adecuadamente a las mujeres en el campus.

