No irá a los Yankees: Yadier Molina llega a un acuerdo para renovar con los St. Louis Cardinals

El boricua Yadier Molina, a quien pretendían diversos equipos de MLB, entre ellos los New York Yankees, renovará su contrato con los St. Louis Cardinals y con ello echó por la borda los planes de los otros equipos que buscaban sus servicios.

Tras semanas de especulaciones, la información fue compartida por los Cardinals, que con mucha alegría anunciaron que llegaron a un acuerdo y que próximamente revelarán más detalles.

We are excited to announce that we have agreed to terms with Yadier Molina on a new contract!

We will have more details tomorrow on Yadi continuing his Cardinals legacy.

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) February 9, 2021