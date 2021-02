FBI arrestó a DJ de Nueva York que presumió fumando marihuana durante asalto al Capitolio Nacional

El FBI arrestó a Greg Rubenacker, un DJ de Long Island (NY), tras identificarlo como uno de los asaltantes al Capitolio Nacional porque publicó imágenes suyas fumando marihuana en la rotonda del edificio federal.

El anuncio lo hicieron los fiscales ayer, el mismo día que comenzaba el juicio en el Congreso al ex mandatario Donald Trump por su supuesta incitación a la insurrección el 6 de enero, al oponerse a la certificación electoral de Joe Biden.

Rubenacker, residente de Farmindale, fue acusado de conducta desordenada, entre otros cargos, apuntó Pix11. Publicó videos de él mismo asaltando el Capitolio y fumando dentro de la rotonda, dijeron los fiscales.

Ha sido el último arrestado en todo el país entre decenas de partidarios de Trump identificados en el asalto al Capitolio, muchos de ellos porque relataron sus hazañas en las redes sociales.

El FBI ya había detenido en Nueva York a por lo menos tres seguidores de Trump vinculados al asalto al Congreso que dejó cinco personas muertas, y a otro por hacer amenazas extremistas desde su hogar en Queens.

The FBI arrests a Long Island man accused of filming himself smoking pot inside the nation’s highest house of government during the Jan. 6 siege of the U.S. Capitol.

Greg Rubenacker of Farmingdale works as a DJ, feds say, and is expected to be arraigned.https://t.co/jKSLRQYFKW

