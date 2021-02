Trabajador social y ex maestro admite que hacía pornografía infantil en Nueva Jersey

Kayan Frazier admitió haber tomado imágenes pornográficas de un niño bajo su cuidado mientras era trabajador social en Nueva Jersey, dijeron los fiscales federales.

Frazier (28), ahora ex empleado del Departamento de Permanencia y Protección Infantil (DCF) de ese estado, se declaró culpable el jueves de un cargo de producir imágenes de pornografía infantil a través de video ante un juez en Camden, anunciaron fiscales federales en un comunicado.

El acusado ha estado detenido desde abril de 2019, cuando la Oficina del Fiscal del Condado Atlantic allanó su casa de Somers Point y lo encontró con un niño menor de edad.

Una revisión posterior de su teléfono reveló “miles de imágenes adicionales” de abuso sexual infantil, incluido el niño fotografiado en el apartamento de Frazier, dijeron los fiscales.

El trabajador social admitió más tarde haber tomado las fotografías con su teléfono celular entre marzo de 2017 y abril de 2019. Ahora enfrenta entre 15 y 30 años de prisión y una multa de $250 mil dólares cuando sea sentenciado el 8 de junio, según la fiscalía.

Antes de su trabajo como especialista en servicios familiares para la agencia estatal, Frazier fue despedido en 2017 como docente en Atlantic City después de una investigación sobre su conducta con estudiantes varones, según una denuncia penal obtenida por Cherry Hill Courier-Post.

El documento también señaló el “acceso directo” que Frazier tenía a los niños mientras trabajaba para el DCF.

