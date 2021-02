San Valentín con nieve y más la próxima semana en Nueva York

Hasta la 10 a.m. de hoy jueves el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene un alerta por tormenta invernal en los cinco condados de NYC y Nueva Jersey, y la situación podría repetirse el domingo 14 y buena parte de la próxima semana, según las últimas previsiones.

Al momento, hay posibilidad de una nueva nevada la mañana del Día de San Valentín; y de nuevo el martes. La situación podría repetirse incluso el miércoles y jueves de la próxima semana, según Accuweather.

Luego de la nieve matutina, para hoy se espera una temperatura máxima de 35F (2C) en el día y una mínima de 19F (-7C) en la noche, con una sensación térmica inferior. El termómetro bajará aún más mañana viernes y el sábado, cuando estiman unas máximas de 28F (-2) y unas mínimas de 18F (-8C), ambos días y noches.

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service NY.

A Winter Weather Advisory is in effect for portions of the area, including the NYC Metro and Long Island, for late tonight into Thursday morning for the potential of snowfall accumulating up to 3". Allow yourself extra time for tomorrow morning's commute. #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/GV10yqxBMb

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 10, 2021