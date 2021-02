Decomisaron millones de mascarillas falsas vendidas a altos precios en Queens

Zhi Zeng, un gerente de almacén en Queens (NYC), fue arrestado después de descubrirse que tenía para la venta más de 1.7 millones de falsas mascarillas etiquetadas como “3M N95”, en lo que las autoridades creen que es la mayor incautación de equipo protector (PPE) fraudulento desde que comenzó la pandemia.

Zeng, de 33 años, fue arrestado el miércoles después de que una pista condujera a los investigadores al insalubre almacén de dos pisos en 51st Avenue, Long Island City, donde se apilaban cajas de sofisticadas falsificaciones en más de 100 paletas de envío, denunció la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz.

Investigadores encubiertos se hicieron pasar por compradores y adquirieron mascarillas en varias ocasiones para verificar la autenticidad, según Katz. Aunque resultaron ser piratas, se ofrecían a la venta a entre $2.95 y $3.25 dólares cada una, más del doble del precio minorista de $1.27 sugerido por el fabricante 3M.

Zeng enfrenta cargos de falsificación de marca registrada por la posesión y venta de mascarillas médicas con etiquetadas fraudulentas. Si es declarado culpable, enfrenta hasta 15 años de prisión.

Ambos pisos del almacén contenían “pilas y pilas” de cajas, detalló Katz. En total, se incautaron 1,788,340 mascarillas, además de cientos de miles de otros PPE, incluidos desinfectantes para manos, toallitas limpiadoras y batas.

“Vivimos en una pandemia horrible con más de 450 mil estadounidenses muertos por Covid-19. Este acusado supuestamente vendió falsas esperanzas y seguridad y estaba dispuesto a vender más de estas mascarillas falsificadas a quien pagara su precio (…) Hemos confiscado la mercancía falsa y ninguna de estas mascarillas inseguras se distribuirá al público ni a los trabajadores de la salud en el futuro”, afirmó Katz en un comunicado.

This operation, conducted w/ @HSINewYork, is believed to be one of the largest, single seizures since the pandemic began.

Warehouse manager is charged with trademark counterfeiting for possessing and selling fake 3M labeled medical masks. More at: https://t.co/hNXNs7HhTq pic.twitter.com/t5DqOchGLH

— Queens DA Katz (@QueensDAKatz) February 11, 2021