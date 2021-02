Clarissa Molina: Debuta como presentadora de ‘Premio Lo Nuestro’ y revela el secreto para cumplir sueños

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Clarissa Molina cumple un nuevo reto, ese que soñaba cuando era pequeña mirando la tele: ser presentadora de ‘Premio Lo Nuestro’... El primer galardón del 2021 de Univision, en el año que regresa a la esperanza.

Clari, como le dicen sus amigos, conducirá el pre-show ‘Noche de Estrellas’, junto a Raúl de Molina, Dayanara Torres y Gabriel Coronel, Tony Dandrades y Jomari Goyso. Y luego se unirá a la gala presentada por Chiquinquirá Delgado, Yuri, y José Ron, teniendo a cargo el backstage.

“Estoy súper contenta, tengo el privilegio de estar 4 horas consecutivas, de poder estar desde la alfombra, ver las precauciones que han tomado”, nos dice en exclusiva Clarissa en una entrevista en donde habla de todo.

Entre los temas, aclara que cumplir sus sueños no significa que le hayan regalado las cosas, todo lo contrario, haber ganado ‘Nuestra Belleza Latina’ la puso a demostrar el triple que se merecía una oportunidad.

“Cuando yo gané ‘Nuestra Belleza Latina’ me tocó prepararme el triple para poder mantenerme y quedarme donde estaba… Yo solamente tenía un año de oportunidad de demostrarle a mi jefa, a Mariela (Cardona) que yo quería estar…. Llegar es difícil, pero mantenerse es más difícil todavía”, asegura.

Por eso, aunque ya esté contratada por Univision, asegura que su secreto en nunca dejar de prepararse. Incluso, la organización es su mayor objetivo y agenda todo dos veces.

“Mi trabajo es prepararme para cuando la oportunidad llega. Yo estoy tomando clases online de actuación desde Los Angeles, mis clases de inglés para estar preparada, clases de oratoria en español para estar lista… Siento que eso es clave, cuando uno está trabajando para algo tanto, tanto uno lo atrae, y te llegan las oportunidades… Lo lindo es estar ya listo para tomar ese trabajo, hacer lo mejor posible, así que me reafirma que la vida te lo da mientras tú estés listo y haciendo las cosas correctamente, sin hacerle mal a nadie, enfocarse en lo de uno… No es fácil pero llega en el momento indicado”, nos asegura.

Y mientras se prepara para ‘Premio Lo Nuestro’ esos que miraba desde pequeña y con los que soñaba algún día estar, también tiene otra gran noticia en el comienzo del 2021, ya que, además de su trabajo en ‘El Gordo y la Flaca’, hará una nueva película en cine, ‘Flow Calle’, junto a la cantante Farina y Julián Gil.

“El cine tiene una magia única, cuando te sientas y ves todo el resultado, lo que uno puede hacer a través del cuerpo, que es el instrumento, le pones alma, cuerpo… Yo empecé con el pie derecho como actriz, porque empecé en el cine y seguir ese patrón de que puedo seguir desarrollándome en esa área con este personaje”, nos cuenta emocionada Clari ante esta nueva oportunidad en la pantalla grande.

Querer ser actriz, estudiar y que tus oportunidades sean en cine es el sueño de la mayoría de los actores y Clarissa lo consiguió, medio en el que sigue incursionando y sigue siendo elegida.

“Me invitaron una vez, ok, qué suerte, pero si me siguen invitando, es porque, gracias a Dios, el feedback ha sido bueno, el trabajo que uno pone también y sí, es una responsabilidad… Yo me tomo las cosas muy serias, obviamente me las disfruto, me las vivo porque es una ilusión hacer cosas nuevas, pero sí soy muy seria para trabajar en eso, voy buscando mi personaje, lo voy creando… Tengo una reunión con el director, luego lectura de guión, tengo que sacar el tiempo para hacer esto… Quiero seguir ese camino por ahí, hasta llegar a Netflix…”.

¿Y el novio?… Aunque sigue sin revelar su identidad, está disfrutando feliz de su pareja que crece a la par de su carrera.

Premio Lo Nuestro será este próximo 18 de febrero desde las 7/6 PM Centro por la cadena Univision.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO Y NO TE PIERDAS EL FINAL: