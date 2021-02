Bárbara de Regil reveló que le pusieron implantes de seno usados

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Bárbara de Regil revela que desde que era chica tuvo problemas con su autoestima, pues además de que su madre jamás le enseñó a quererse a sí misma, casi no tenía busto y esto la hacía victima de burlas por parte de sus compañeros de escuela, pero nunca imaginó que después de decidir someterse a una cirugía para aumentar su tamaño, las cosas empeorarían de manera significativa.

Durante un video en vivo realizado en Instagram, la actriz reveló que poco después de la operación comenzó a sufrir severos malestares y que en ese entonces la producción del proyecto en el que se encontraba la ignoró, hasta que volvió a entrar de urgencia al quirófano y el médico se dio cuenta de que sus implantes no eran nuevos.

“En la escuela me decían “la plana” porque no tenía bubis. Eso me traumaba y lastimaba. Como nadie me enseñó nada de esas cosas, me operé a la primera oportunidad que vi y todo salió mal. En el 2011 me invitaron un proyecto y ahí empecé a sentirme mal, pero fue hasta que lo acabé que pude ir al hospital y me operaron de emergencia. Al salir de la anestesia me dijo el doctor “No vas a creer lo que me encontré, tus implantes eran usados”. Fue todo un shock para mí escuchar eso”, contó Bárbara.

Para finalizar, la protagonista de “Rosario Tijeras” aseguró que a raíz de esa experiencia aprendió a querer su cuerpo tal cual era, aceptó sus cicatrices y se prometió mejorar las cosas. Esta promesa la toma tan en serio que actualmente realiza rutinas de ejercicios bastante largas y cuida muy bien su alimentación.

