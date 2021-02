Danna Paola reveló que unos hombres pusieron algo en su bebida e intentaron violarla

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cantante Danna Paola reveló que durante su estancia en España, mientras filmaba la serie Élite de Netflix, la drogaron e intentaron abusar de ella. Esto lo confesó en entrevista con Yordi Rosado.

La mexicana contó que una noche salió a cenar con un amigo que la visitó. Luego fueron a un bar, donde se juntaron con otros jóvenes, un grupo de latinos en las mesas de abajo y estaban fumando shisha.

Después de un rato, su amigo fue al baño y ella se quedó con los demás. Allí habrían puesto algo en su bebida y por los efectos de la sustancia habría sentido un fuerte mareo y sueño

“Dije ‘Foco rojo’ y cuando estos hombres quisieron sobrepasarse con la situación de ‘¿Te sientes bien? ¿Te ayudamos?’ Les dije que no, que me tenía que ir, pero me sentía fatal, no me acuerdo que pasó en el lugar, como llegué a mi casa y cómo terminé en el hospital”, narró la también actriz.

“No sé cómo agarramos el Uber, tenía la pijama, solo recuerdo que alguien entró a mi casa, estaban los paramédicos, fue algo muy heavy porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando”, contó la intérprete de ‘Oye Pablo’.

Danna Paola dijo que su objetivo al contar su experiencia es que las personas no se confíen y cuiden sus bebidas, pues no siempre se saben las intenciones de los demás.

